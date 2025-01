"Buona la prima, speriamo bene"

"Per i saldi facciamo sconti interessanti, con gli accessori al 40% in meno e l’abbigliamento al 30% – spiega Stefania Meletani, dell’omonimo negozio in via Gramsci, nel centro storico di Macerata –. Se si prendono tre pezzi invece lo sconto arriva al 50%. Abbiamo avuto oggi una buona partenza, vedremo come evolverà il periodo. Per lo shopping natalizio abbiamo avuto clienti in linea con l’anno scorso, con il comparto accessori che è rimasto stazionario, mentre l’abbigliamento è cresciuto. Le persone regalano tendenzialmente più accessori, ma quest’anno abbiamo notato che le persone comprano anche per loro stesse, specie l’abbigliamento".