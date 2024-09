Buona la prima. Sul palco. Claudia Gerini

Una sala gremita si è commossa alla prima nazionale di "Io sono un po’ matto, e tu?", sabato sera al cine teatro Rossini, per l’apertura del Civitanova Film Festival. La pellicola racconta la malattia mentale, con l’esperienza del Teatro Patologico di Roma. Sono arrivati in città l’attrice Claudia Gerini e il regista Dario D’Ambrosi, ideatore del Teatro Patologico. "Ma allora siete un po’ matti anche voi – ha esordito Gerini –. Io faccio parte della cerchia di amici che da anni condividono momenti con i ragazzi del Teatro Patologico, per me fonte di ispirazione e forza. Il teatro dà all’attore le ali per essere parte di un’altra storia: questo potere salvifico è una la magia del palcoscenico". Non sono mancate incursioni fuori dal tema della serata, aneddoti di vita vissuta sul set, con D’Ambrosi e Gerini che si sono incontrati durante le riprese di "La passione di Cristo" di Mel Gibson.

La serata è stata aperta dai direttori artistici del Cff, Michele Fofi e Peppe Barbera: "Avevamo preparato un discorso per l’apertura – hanno spiegato –, ma quando viviamo un momento così speciale non servono tante parole". Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha portato il suo saluto: "Con orgoglio sosteniamo un festival arrivato alla sua decima edizione". Ieri la presentazione del libro "Tutti i film di Franco e Ciccio" con l’autore Marco Giusti, e il cortometraggio vincitore del David di Donatello "The Meatsteller" con l’autrice, Margherita Giusti. Oggi il Cff è tutto al Farmer Market in corso Garibaldi. Alle 18.30 la presentazione del libro di poesie "Distanze" di Antonio Malagrida. Alle 20 scena degustazione (prenotazioni allo 0733.814940) e alle 21.15 gli organizzatori racconteranno la storia del Cff con la giornalista Laura Boccanera.

Tutto il programma della rassegna, che terminerà domenica 29, è su www.civitanovafilmfestival.it