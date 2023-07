"Buona offerta formativa, città a giusta dimensione"

Con l’apertura delle iscrizioni, in pochi giorni Unimc ha già avuto 175 domande, sparse nei 14 corsi triennali della sua offerta. Per conoscere l’università, 400 giovani sono arrivati da Puglia, Abruzzo, Campania, Lombardia, Emilia, Umbria e Molise.

"Il mio sogno è sempre stato quello di fare la maestra, quindi sono propensa a studiare Scienze della formazione - dice Alice Morosi, da Appignano -, sono molto soddisfatta dell’offerta formativa, e la praticità della vicinanza aiuta".

Michele Baldassarri è dello stesso parere: "Da maceratese, studierò economia in loco. Sono andato a scuola al Gentili, continuerò il percorso. La vicinanza renderà tutto più agevole".

"Ho scelto Macerata perché ho sentito parlare molto bene dei professori di Economia - racconta Arianna Valentini -, inoltre la realtà piccola rende facile uscire e spostarsi. Vorrei entrare nella compravendita, da recanatese studierò quindi Economia".

Dariya Nazarovq di Cossignano, in provincia di Ascoli, dice: "Le classifiche Censis valutano molto bene l’università di Macerata. Studierò qui, visti anche i costi ridotti rispetto a quelli di una grande città, Economia e commercio per l’internazionalizzazione. Dopo aver frequentato le superiori in una scuola di indirizzo chimico, voglio inseguire i miei sogni".

"Sono di Ascoli, ho scelto Macerata su consiglio di mia madre, che anni fa seguì qui il corso di Scienze della formazione primaria - racconta Sofia De Santis -, vorrei far la maestra da quando sono piccola, spero di avere un buon rapporto coi docenti. Un’università come questa lo permette".

"Venendo da L’Aquila, dopo la triennale di Storia dell’arte a Roma, vorrei proseguire con la magistrale di Managment dei beni culturali. Un piano di studi di questo genere, da quanto mi risulta, si trova solo qui. Penso di seguire le lezioni in modalità e-learning, visto che sembra ci sia questa possibilità" spiega invece Giada Leonardi.

La delegata all’orientamento Unimc ha ricordato ai giovani come "le attività di orientamento e tutoraggio vi accompagnano lungo tutto il percorso accademico, anche con servizi come consulenza orientativa e psicologica, progetto inclusione, sviluppo di competenze trasversali e preparazione al mondo del lavoro".

l. f.