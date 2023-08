"Buona offerta formativa e restiamo vicino a casa"

Positivo, per le matricole, il primo contatto con Unimc.

"Sono di San Severino, ho scelto di studiare a Macerata Mediazione linguistica dopo la maturità classica - racconta Chiara Nabissi -, credo di frequentare corsi di lingua inglese e spagnola e uno di lingue orientali, arabo o cinese. Essendo poco diffuse, potrebbero essere vantaggiose in ottica lavorativa". "Studierò Scienze della formazione e dell’educazione primaria - dice Elisa Ciccioli, tolentinate -, l’università di Macerata mi è stata consigliata e, dopo l’alternanza scuola-lavoro svolta in un asilo nido comunale, ho scelto di seguire questa strada". Elisa Sciapichetti, anche lei da Tolentino, intraprenderà il nuovo corso offerto da Unimc, Data analysis: "Ho studiato in un istituto tecnico economico e vorrei proseguire su questa via, con materie di cui ho già un’infarinatura - spiega -, spero il periodo universitario mi appassioni come la scuola ha saputo fare". Anche Sara Shurdhaqi è orientata ad un percorso simile: "Propendo per Economia e Diritto. Macerata mi è vicina, vivendo io a Tolentino. Spero di trovarmi bene". Edoardo Merlini, da Belforte del Chienti, aggiunge: "Mi piacciono le lingue straniere europee, penso di frequentare i corsi di Mediazione. Mi hanno parlato bene di Unimc, e la prossimità con casa aiuta". Erica Mazzarini e Aurora Corneli, anconetane: "Vorrei studiare Scienze della comunicazione - dice la prima -, per cui Macerata è la possibilità più vicina". "Dopo la maturità al liceo linguistico vorrei proseguire lo studio in quest’ambito" racconta invece Aurora". Dello stesso parere è Alessandro Di Marco, maturato al linguistico Leopardi: "Mi piacerebbe studiare la lingua dei segni a mediazione, insieme allo spagnolo e all’inglese".

l. f.