"Buona soluzione nonostante gli allarmismi"

"Nonostante gli allarmismi e le polemiche di alcuni sindaci che in maniera strumentale hanno preferito cavalcare la protesta, sistematicamente assenti alle riunioni dedicate alla scuola, è arrivato un accordo condiviso grazie al lavoro silenzioso fatto nelle sedi opportune da parte di chi ha preferito proporre soluzioni, anziché agitare i cittadini su argomenti così delicati". Simone Livi, capogruppo i Fratelli d’Italia in consiglio regionale, esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte della giunta regionale, della delibera relativa alla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025. "Si è concluso un iter che ha visto in provincia di Macerata l’accorpamento di sei autonomie scolastiche anziché le nove indicate dal Ministero (su 19 a livello regionale), grazie al decreto Milleproroghe approvato dal Governo lo scorso 30 dicembre. Un atto che mette fine ai tentativi di strumentalizzazione provocati solo per creare confusione alle famiglie". Livi ricorda che il dimensionamento scolastico non comporta alcuna riduzione dei plessi attualmente presenti sul territorio regionale e che la stessa Regione ha raccomandato il mantenimento di un servizio di segreteria per le famiglie anche nei plessi distaccati nei Comuni in cui non è stata collocata la sede dell’autonomia scolastica. "Con la pubblicazione degli atti ufficiali – conclude il consigliere - come si conviene a chi vuole tutelare gli interessi della cittadinanza, e non i propri per recuperare un po’ di consenso, credo sia opportuno ringraziare la Giunta regionale e l’assessore Biondi, insieme agli uffici che in questi mesi hanno lavorato in maniera incessante".