Buoni di investimento prescritti. Il tribunale condanna Poste Italiane

Due fratelli erano andati a incassare alcuni buoni postali del padre, ma gli era stato risposto che erano scaduti e che non avrebbero avuto nulla. Ma loro si sono rivolti al tribunale e sono riusciti a ottenere quello che gli spettava.

I due, pensionati di Matelica, nel 2023 si erano ritrovati alcuni buoni su cui il padre nel 2000 aveva investito piccole somme. "I buoni – spiegano gli avvocati Marco Massei e Gabriele Pacini – non presentavano né la data di scadenza, né l’interesse maturato. I fratelli si sono presentati allo sportello per incassarli, ma hanno scoperto che erano buoni di durata di 6-7 anni, e che dopo dieci anni, nel 2016, si erano prescritti. Dunque non avrebbero riavuto le somme investite dal padre".

Dal 2000 infatti, Poste Italiane indicava scadenza e tassi di interesse dei buoni non nei titoli, ma in un altro documento, il foglio informativo. "Tuttavia – proseguono gli avvocati – molti uffici postali non consegnarono i prospetti informativi ai risparmiatori o, quanto meno, essi oggi non hanno una ricevuta che ne dimostri l’avvenuta consegna. I risparmiatori non conoscevano date di scadenze e prescrizione, convinti che i buoni continuassero a fruttare".

Gli avvocati si sono rivolti dunque al tribunale di Macerata, e il ricorso è stato accolto riconoscendo ai due fratelli il rimborso dei buoni, con gl interessi maturati per i 6o 7 anni previsti. Non si tratta di una somma enorme per i matelicesi, ma era comunque di un piccolo fondo che il padre aveva voluto preservare per loro.

"Moltissimi sottoscrittori di buoni postali, soprattutto anziani, hanno tenuto questi buoni per molti anni, credendo di avere diritto agli interessi – aggiungono ancora gli avvocati Massei e Pacini – . E invece quando sono andati ad incassarli hanno avuto una amara sorpresa, scoprendo che il loro diritto era prescritto e le somme perse. Cioè, a fronte di un prestito alle Poste, non hanno ricevuto nulla indietro". Da allora le regole sono cambiate, ma sono numerosi i casi soprattutto di anziani alle prese con questo imprevisto.

"La sentenza del tribunale di Macerata si fonda su un pronunciamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dell’ottobre 2022, che aveva sanzionato Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette in fase di collocazione e rimborso dei buoni. Si pensi che in ambito nazionale risulterebbero, tra il 2020 e il 2021, 367mila buoni postali prescritti per un controvalore di 404 milioni euro. Un’amnesia collettiva dei risparmiatori oppure vi era un meccanismo tale, complesso e farraginoso, che ha tratto in inganno migliaia di ignari risparmiatori?"

Gaia Gennaretti