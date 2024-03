"Buoni pasto e scuolabus, tariffe invariate"

Via libera da parte della Giunta al bilancio di previsione 2024-26. Una "manovra complessa" come l’ha definita l’assessore al Bilancio, Matteo Grassetti, che ha dovuto fronteggiare notevoli aumenti di spesa. "Sono circa 284.000 gli euro di aumento di spesa rispetto al precedente esercizio dovuti al recepimento di norme statali. Nel dettaglio: la spending review comporta un aumento annuale di quasi 70.000 euro, l’adeguamento degli stipendi pubblici 90.000 euro ed infine la restituzione allo Stato dell’eccedenza dei fondi erogati per l’emergenza epidemiologica impatta per circa 124.000 euro annui per i prossimi 4 anni". Ulteriori aumenti provengono invece dall’esigenza di fronteggiare problematiche sociali. "Come la spesa per i minori in affido prevista per 410.000 euro in crescita del 216% rispetto alla media degli ultimi 5 anni e le spese per assistenza scolastica degli alunni disabili prevista per 290.000 euro in crescita del 58,5% - illustra Grassetti - Anche altri servizi registrano un aumento fisiologico, ad esempio, il trasporto scolastico del 25% rispetto alla media storica e per la sostituzione del personale dell’asilo nido si prevede un aumento di oltre il 35%". Non manca la casa di riposo. "Dal 2023 per motivi legati all’accreditamento regionale ha visto ridursi la sua capienza da 25 posti a 22, di cui 19 non autosufficienti. Quindi da una parte l’aumento dei costi di gestione e dall’altra la riduzione degli introiti sulle rette e siamo passati da una copertura del servizio di circa l’88% nel 2019 ad una copertura intorno al 73% nel 2023, lo stesso vale per la refezione scolastica passata dal 69% al 61%. In questo contesto l’Amministrazione ha fermamente deciso di continuare ad investire in servizi sociali non eliminando alcun servizio – precisa l’assessore - agendo su un’attenta revisione della spesa rimodulando al rialzo le tariffe della casa di riposo, dell’asilo nido considerando anche l’aiuto che lo stato eroga attraverso il Bonus nido ed aumentando le aliquote Imu in media del 7,5%. Nonostante gli aumenti manteniamo le aliquote Imu delle varie categorie catastali ad un livello inferiore al massimo applicabile. Inoltre, siamo riusciti a non aumentare le tariffe del trasporto scolastico e quelle dei buoni pasto sono rimaste ferme a 3 euro per la scuola dell’infanzia ed a 4 euro per la primaria a fronte di un costo sostenuto dall’ente di circa 6 euro ogni pasto".