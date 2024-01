"Buoni spesa dall’amministrazione alle famiglie"

"Quest’anno l’Amministrazione destinerà alle famiglie che versano in condizioni di disagio economico dei buoni spesa, per fornire un tangibile aiuto. Le stesse card, infatti, sono state già assegnate durante il periodo natalizio a famiglie del territorio, in base ai criteri esaminati dagli uffici". A dirlo è l’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini, che traccia il punto sugli interventi attuati nell’anno passato e annuncia poi quelli previsti per il 2024, a Porto Recanati. "Da dicembre il Comune ha potuto dotarsi di un ulteriore assistente sociale, che sarà funzionale per il miglioramento dei servizi – afferma Alessandrini –. Massima attenzione anche verso il mondo dei diversamente abili: sono state erogate nuove borse lavoro che nel 2023 hanno raggiunto un corrispettivo di 50mila euro. Ma quest’anno è stato ampliato il bacino di fruitori dei tirocini di inclusione sociale, e presto verranno pubblicati nuovi bandi. Continua poi il progetto del doposcuola, che avrà termine a giugno e ha permesso il potenziamento delle attività didattiche per circa 20/25 ragazzi". E c’è dell’altro, sottolinea ancora l’assessore Alessandrini: "A breve avrà inizio un nuovo progetto di lotta alla dispersione scolastica: sarà realizzato con un’associazione culturale e verranno organizzati una serie di atelier creativi e laboratori specifici. Inoltre, abbiamo in cantiere di aumentare le iniziative contro la violenza sulle donne".

In tutto ciò, lei fa pure un cenno sui progetti che sono stati effettuati nell’anno passato. "Si è proceduto allo spostamento definitivo della ludoteca: dalla biblioteca Moroni ai locali del vecchio centro di aggregazione giovanile (al Bocciodromo) – riprende l’assessore Alessandrini -. Il trasferimento ha restituito alla biblioteca il ruolo che le spetta e ora la ludoteca ha maggiori spazi a disposizione. Contestualmente, è stato approvato il progetto di riqualificazione dei locali ex stazione ferroviaria dove verrà collocato il centro di aggregazione giovanile".