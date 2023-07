Burattini e giocolieri, spettacoli per i piccoli

Il Parco Rodari di Pieve Torina si trasforma nel "Parco delle Meraviglie". Oggi, dalle 18, andranno in scena spettacoli di burattini, acrobati, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, clown, fachiri e tanto altro, per i più piccoli. "Abbiamo voluto dedicare uno spazio ai bambini e alle loro famiglie con una serie di proposte che li coinvolgeranno e li faranno sorridere e divertire – spiega il sindaco Alessandro Gentilucci –. L’estate di Pieve Torina offre tante opportunità di svago". L’iniziativa è a ingresso libero; prenderà il via nel pomeriggio e proseguirà anche nel dopocena, fino alle 23. Non mancheranno truccabimbi, gonfiabili e stand gastronomici.