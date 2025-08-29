“BurattininBorgo“. Il ritorno con Pulcinella

Terminata la pausa estiva, tornano a Certaldo Alto gli appuntamenti con la sesta edizione della rassegna "BurattininBorgo". Come quarto spettacolo del festival domani alle 18.30 nel giardino di Palazzo Giannozzi sarà la volta di "Io, Pulcinella", a cura della compagnia Teatrino Fragile di Selvaggia Filippini. Dal 2000 la compagna fa spettacoli di guarattelle, i classici burattini a guanto della tradizione napoletana, che rappresentano una tradizione orale con più di cinquecento anni di vita. Selvaggia Filippini è tutt’oggi una delle poche maestre guarattellare che pratica questa antica arte, spesso accompagnata dalle musiche della tradizione di Davide Chimenti (fisarmonica, percussioni e metallofono). Le storie rappresentate sono principalmente quelle della tradizione napoletana, con Pulcinella come protagonista, la cui voce acuta (fatta tramite l’artificio dello strumento della ’pivetta’, attrezzo segreto dei guarattellari che viene tramandato da maestro ad allievo) è una delle caratteristiche più riconoscibili. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. La rassegna di teatro di figura "BurattininBorgo", pensata per un pubblico di tutte le età e curata dalla direzione artistica di Italo Pecoretti de Il Teatro delle Dodici Lune, è organizzata dal Comune di Certaldo e dalla Pro Loco di Certaldo, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. La rassegna porterà nel cuore del borgo compagnie da tutta Italia con spettacoli di burattini, marionette e narrazioni visive che uniscono tradizione, creatività e poesia fino a metà settembre. Le prossime date da segnare sul calendario sono infatti sabato 6 settembre con lo spettacolo di burattini a guanto della compagnia Manintasca, mentre il sabato successivo toccherà a "Truciolo e la strega", spettacolo di burattini a guanto della compagnia Ivano Rota. Infine, domenica 14 settembre sarà la volta di "Di Pinocchio l’avventura", spettacolo di burattini e marionette a tavoletta della compagnia Il Teatro delle dodici lune. Questi ultimi due spettacoli si terranno a Palazzo Pretorio.