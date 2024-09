“Il Comune ospita i no vax”. Burioni contro Tartabini

Tutto è partito ieri mattina quando il Comune, su Facebook, ha condiviso la locandina dell’incontro proposto dal gruppo “Essere presenti” che era in programma il giorno stesso alle 15.30 nell’auditorium Scarfiotti, dal titolo “Tuteliamo la nostra salute verso uno stile di vita consapevole”.

E vedeva appunto la presenza della dottoressa Bolgan. Ben presto diversi cittadini si sono indignati per la partecipazione della farmacologa. "Il Comune che dà il suo patrocinio a una conferenza di no vax, complimenti!”, “Vergogna” e “Imbarazzante”, sono stati alcuni dei tanti commenti scritti sui social. Ad aggiungersi alle polemiche ci ha pensato anche il medico Burioni. “Complimenti al Comune di Potenza Picena – ha scritto Burioni – per il contributo che dà alla circolazione di virus pericolosi per la salute dei cittadini segnalando, patrocinando e ospitando degli eventi no vax”.

Sotto al suo post è poi seguito il commento di Stefano Dall’Aglio, segretario cittadino del Pd, che ha scritto: "Per essere più precisi il sindaco Tartabini è di Fratelli d’Italia, nonché prediletta del governatore delle Marche Francesco Acquaroli, di cui è stata vicesindaco”.

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino. "È stucchevole l’intervento del dottor Burioni, medico di caratura nazionale che attacca impropriamente organizzatori, colleghi medici e amministrazione – ha ribattuto la Tartabini –. Sembra proprio che sia alla ricerca di quella visibilità che il periodo Covid gli ha donato e che ora, per ovvie ragioni, non ha più. Burioni è stato anche frettoloso perché, se avesse almeno atteso la fine dell’incontro incriminato, avrebbe appreso che l’unico tema trattato è stato quello dell’alimentazione. Burioni ha tenuto a sottolineare la mia appartenenza politica. Quindi si tratta di un attacco politico: da un medico ci si aspetta ben altre considerazioni. Invece il segretario del Pd locale ha preferito, come di consueto, ritagliarsi la sua visibilità via social, tenendo tra l’altro a sottolineare il legame Tartabini-Acquaroli”.