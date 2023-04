Burocchi è solo: nessun rivale, serve il quorum

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, a Penna San Giovanni (Comune con 971 abitanti, di cui 910 elettori) la corsa potrebbe essere in solitaria. Il sindaco uscente Stefano Burocchi, 68 anni, consulente aziendale, sindaco dal 1994 al 2002, che nel 2012 aveva tentato di rifarsi avanti candidandosi contro Mancinelli, scende di nuovo in campo. Sempre con la lista civica "PSG Burocchi Sindaco". Lui al timone e una squadra formata da otto persone: alcuni volti noti e altre giovani new entry. Dopo le 12 di oggi gli abitanti sapranno se il candidato è soltanto uno, lui. Se ciò dovesse essere confermato, Burocchi dovrà ottenere il 40% più uno dei voti alla prossima tornata elettorale. Dall’anno scorso infatti il governo ha spostato dal 50% al 40% il quorum necessario per rendere valida l’elezione e quindi dare seguito alla nuova amministrazione comunale secondo quanto indicato dalle urne, abbassando, di conseguenza, il rischio di commissariamento. A gennaio il Comune è diventato anche gestore di un’area rifornimento, aprendo una stazione di servizio che mancava sul territorio, un distributore di benzina di proprietà dell’ente.