"Burocrazia lenta a Camerino: bisogna accelerare!"

"È necessario accorciare i tempi della ricostruzione. La burocrazia è lentissima: non si può aspettare un anno e mezzo per un parere. I ritardi creano danni strutturali (le condizioni di un edificio peggiorano con il passare del tempo e le intemperie), economici (per l’aumento dei costi dei materiali) e sociali (depressione nella comunità)". Monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino (e vescovo di Fabriano-Matelica), anche questa volta ha evidenziato la necessità di un’accelerazione. "La diocesi è il principale ente appaltante, contando 350 chiese e 250 case canoniche danneggiate", ha aggiunto. Ha annunciato che il 24 novembre il commissario Castelli ha previsto un incontro col Papa, a Roma, insieme a lui e agli amministratori del cratere.