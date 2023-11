Bus, ancora pochi autisti: "Costretti a scioperare"

"Organizzazione del lavoro e organico insufficiente per garantire il normale svolgimento del servizio, mancata formazione Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), mancata applicazione del contratto collettivo nazionale in materia di orari e nello specifico sulla durata dell’orario settimanale, mancata corresponsione del lavoro straordinario al di fuori della programmazione, che deve essere data mensilmente, gestione e assegnazione delle ferie occasionali". Per questi, e altri motivi, i lavoratori e le lavoratrici della ditta di trasporti Sasa 2 spa, con sede ad Apiro, "a seguito dell’incontro in Prefettura dell’11 ottobre, concluso con esito negativo", sciopereranno per la prima volta. L’azione è in programma per lunedì, per la durata di 4 ore. A comunicarlo sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl. Le segreterie regionali e provinciali "si trovano costrette a proclamare una prima azione di sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Sasa 2 in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) autoferrotranvieri internavigatori (mobilità Tpl) che hanno dirtto del rispetto del Ccnl, delle normative e al miglioramento delle condizioni lavorative". Sarà garantito il servizio "dal suo inizio fino alle 11.30, poi dalle 15.30 il servizio riprenderà normalmente fino al termine". Le modalità dello sciopero: le partenze dal capolinea saranno effettuate fino alle 11.29, "quelle con partenza antecedente tale orario giungeranno al capolinea e l’operatore rientrerà vuoto nel deposito di appartenenza". Gli uffici sciopereranno le ultime 4 ore del turno, le officine rispetteranno i normali turni di lavoro e sciopereranno dalle 11.30 alle 15.30, i settori movimento rispetteranno i normali turni di servizio e sciopereranno nella stessa fascia oraria.

Saranno garantiti i servizi per i portatori di handicap, scuole materne ed elementari. I sindacati in passato avevano già protestato per "turni incerti e improponibili, organico insufficiente e disagi a catena per gli utenti", tramite il segretario del settore trasporti Angelo Ceccarelli, e Ugl Fna, avevano alzato la voce ed elencato le difficoltà che starebbe vivendo il personale della Sasa 2. La società di trasporti "non avendo abbastanza autisti a disposizione, sta tagliando e accorpando delle corse – spiegano i sindacalisti -, ciò comporta disagi per chi viaggia e tratte improponibili per i lavoratori. Incontri e momenti di dialogo tra dipendenti, organizzazioni sindacali ed ente non hanno di fatto portato a nulla di concreto, resta alto il malcontento tra i lavoratori che denunciano ormai da mesi una situazione insostenibile". "Usciamo la mattina e non sappiamo quando torneremo a casa", aveva detto un autista della Sasa 2. Queste le loro parole nel novembre 2022: a oggi, a distanza di un anno, la situazione sembra essersi inasprita. Ai tempi, l’azienda aveva replicato definendo quelle dei sindacati "informazioni inesatte se non completamente errate, in grado di generare dubbi e preoccupazioni all’utenza" e aveva risposto punto per punto ai problemi presentati, spiegando che le cose non stavano così. Chiara Gabrielli