Bus Apm, il caso degli abbonamenti. Sul web il costo lievita a 300 euro

Alcuni lettori hanno segnalato al Carlino una problematica che riguarda la gestione degli abbonamenti per i trasporti scolastici da parte dell’Apm, che, per certi versi, ha dell’incredibile. Infatti la stessa Apm, nell’intento di modernizzare l’offerta dei propri servizi, per il 2023 ha previsto la gestione on line per il rinnovo degli abbonamenti per il trasporto scolastico, in presenza di tessere già in possesso delle famiglie. Ciò al fine di evitare agli utenti le lunghissime file nelle sede di viale Don Bosco, con la conseguente richiesta di ore di permessi dal lavoro. Ma qui le cose, invece di semplificarsi, si complicano. I lettori fanno infatti presente che una volta entrati nell’app ed abbinando il nome dello studente per il quale pagare l’abbonamento, l’entusiasmo si trasforma in sorpresa e delusione in quanto l’abbonamento dal previsto costo di 225 euro inspiegabilmente a 300. È stata chiamata l’Apm per far presente l’incongruenza e, dopo un rimpallo di numeri telefonici e attese varie, prima vengono fornite risposte confuse e fuorvianti, e alla fine la conclusione è che l’Apm è da giorni al corrente della cosa e sta cercando di risolverla, ma nel frattempo o si pagano on line 300 euro o si torna a fare la consueta fila allo sportello. È inaccettabile, fanno presente i genitori degli studenti, che ci si sia accorti di tale disguido praticamente al via dell’anno scolastico. Tra l’altro onestà e correttezza vorrebbero quantomeno avvisi evidenti sul sito e blocco della conclusione dell’acquisto, onde evitare di far pagare 75 euro in più a chi magari non fa caso della differenza di costi, provocando, anche se involontariamente, un indebito arricchimento da parte della società. Salvo, ovviamente, la restituzione di quanto percepito.