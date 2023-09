"Bus, la linea 9 arriva fino al centro commerciale di Montecassiano"

Un bus per unire Montecassiano e Macerata. È la proposta avanzata dal comitato Voce Libera Montecassiano, con l’intenzione di dare un servizio in più ai residenti dei due centri vicini. "Il tragitto della la linea 9 del servizio di trasporto urbano del Comune di Macerata si arresta a circa 500 metri dal centro commerciale di via Mainini, nel territorio di Montecassiano. Spinti dalle segnalazioni e necessità dei concittadini, ci siamo attivati in un dialogo con gli enti preposti per poter dare forma all’idea di un possibile collegamento tra Macerata e Montecassiano. La possibilità di avere una fermata del trasporto pubblico maceratese al centro commerciale in località Piane Potenza di Montecassiano ci sembra possa essere strategica e utile sia ai cittadini di Macerata che ancor più a quelli di Montecassiano. Permetterebbe infatti spostamenti più agevoli e maggiormente ecologici oltre ad agevolare il parcheggio, evitando di congestionare ulteriormente quello della città. Ora confidiamo nella capacità dell’amministrazione comunale montecassianese affinché possa formalmente attivare il collegamento. Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati a dare un seguito alla nostra idea sperando possa diventare realtà".