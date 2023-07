"Bussola digitale a Corridonia: un percorso educativo di digitalizzazione"

"Far sì che la tecnologia non sia un limite divisivo, ma uno strumento abilitante, un diritto e una leva per una cittadinanza più attiva, autonoma e consapevole". Con queste premesse è pronto a mettersi in moto anche a Corridonia il progetto "Bussola digitale", ovvero un percorso di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi promosso dalla Regione e finanziato con i fondi del Pnrr. In quest’ottica il Comune ha proposto l’attivazione di un punto di facilitazione digitale al centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita" dove sarà garantita la presenza di un facilitatore dalle 3 alle 6 ore settimanali.