Bussola Digitale a Corridonia: un servizio per tutti

Prende il via anche a Corridonia la "Bussola Digitale", ovvero il percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, mirato ad accompagnare il cittadino ad acquisire delle nuove competenze online. "Al centro socio culturale e ricreativo monsignor Raffaele Vita – illustra l’amministrazione comunale in una nota – tutti i venerdì dalle 8 alle 16 è attiva la Bussola Digitale: si tratta di un progetto regionale nel quale sono inseriti diversi comuni della nostra provincia, tra cui Corridonia, per mettere a disposizione della cittadinanza un facilitatore digitale che ha il compito di diffondere la cultura digitale e consentire agli utenti di poter fruire dei servizi on line". Il facilitatore digitale infatti fungerà da supporto nelle attività legate ad accesso e utilizzo dei servizi pubblici disponibili online (ad esempio: Spid, Cie, servizi sanitari o fiscali) e avvicinerà l’utente all’utilizzo degli strumenti digitali come computer, smartphone, tablet o gestione della posta elettronica, promuovendo inoltre degli eventi culturali digitali e di formazione sul territorio. Tra i compiti poi la sensibilizzazione al rispetto della sicurezza informatica, tra cui rischi della rete e tutela dei dati personali.