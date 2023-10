"Bussola digitale" al polo Bertelli, un aiuto a studenti e cittadini per entrare nel web

Il polo Bertelli dell’Università diventa un punto di facilitazione digitale: ogni giovedì, dalle 8 alle 16, un addetto sarà disponibile a supportare studenti e cittadini nell’utilizzo di servizi pubblici disponibili online come Spid, Cie, domicilio digitale, e-government e ogni tipo di servizio in rete. Il progetto, "Bussola digitale", è stato presentato ieri dal rettore John McCourt, dall’assessore regionale alla digitalizzazione Andrea Maria Antonini e dal delegato ai sistemi informativi dell’ateneo Stefano Pigliapoco.

"L’Università è aperta ai suoi studenti come a tutta la cittadinanza – ha detto il rettore –, in un percorso di alfabetizzazione digitale e di conoscenza etica della tecnologia".

"Abbiamo la possibilità di diffondere l’accesso al digitale, oggi imprescindibile – asserisce Antonini –, la digitalizzazione è anche fondamentale per le aziende in ottica di competitività sul mercato. L’Università è il luogo ideale per raggiungere la popolazione studentesca. Questo progetto, finanziato con 3,2 milioni di euro di fondi Pnrr, fa dell’Università uno dei 74 centri marchigiani di facilitazione alle nuove competenze digitali". Stefano Pigliapoco poi specifica: "Siamo nel pieno della trasformazione, con l’obiettivo dichiarato di svolgere comunicazioni e progetti in digitale. Le organizzazioni e le amministrazioni devono muoversi. I cittadini potranno, con questo tipo di servizi, munirsi delle competenze per usufruire al meglio dei servizi digitali". Per le centinaia di specializzandi nel sostegno alcuni corsi di facilitazione digitale sono già partiti. La peculiarità del centro al polo Bertelli a Vallebona sarà il pubblico di riferimento, ossia quello legato al mondo dell’istruzione. Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti e alunni delle scuole secondarie.

All’interno del progetto, pillole formative di cittadinanza e identità digitali, servizi delle pubbliche amministrazioni, firme elettroniche, cybersecurity, fascicoli sanitari e pensionistici online, ma anche servizi offerti dall’università sulla gestione della carriera accademica. Sono inoltre previste azioni analoghe all’interno delle scuole del territorio per aiutare gli studenti a muoversi in una società sempre più digitale.

Lorenzo Fava