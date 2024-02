Bussola digitale, incontro in biblioteca

Si rinnova l’appuntamento con il progetto "Bussola digitale. Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali", il progetto nato con l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso una trasformazione digitale e di diffondere la cultura dell’innovazione. Martedì, infatti, dalle 16 alle 18 nella sala Castiglioni della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica di base "Diventare bravi con i social media". Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie alla conoscenza e al corretto utilizzo delle principali piattaforme di social media (Facebook, Instagram, Twitter…). Durante l’incontro verrà illustrato all’utente come iscriversi, come condividere contenuti e come compiere le azioni più basilari nel rispetto delle regole di comportamento necessarie a favorire il rispetto reciproco tra gli utenti. La partecipazione al corso, che è gratuito, non comporta alcuna competenza iniziale specifica mentre per parteciparvi non è necessario prenotarsi. Basterà recarsi in biblioteca prima dell’inizio e si verrà iscritti sul momento. Chi intende partecipare deve munirsi del proprio dispositivo per le esercitazioni pratiche La biblioteca comunale Mozzi Borgetti è sede di un punto di facilitazione digitale dove è possibile ottenere assistenza personalizzata gratuita per tutti i più comuni argomenti riguardanti l’informatica. È sufficiente chiamare il numero 0733.256360 e fissare un appuntamento con il facilitatore presente in sede. Tutte le informazioni relative alle attività di Bussola Digitale possono essere trovate nel portale bussoladigitale.regione.marche.it.