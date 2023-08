"Bussola Digitale": Unicam di Camerino partner del progetto

C’è anche l’Università di Camerino tra i partner del progetto "Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali", nato su iniziativa del Ministero per la Transizione e volto all’educazione ai servizi informatici per abilitare la popolazione all’utilizzo delle tecnologie e favorendo l’inclusione digitale. Le sedi Unicam di Camerino e Matelica sono infatti tra i 74 punti di facilitazione digitale avviati su tutto il territorio regionale, nei quali i cittadini, il personale dell’Università, le studentesse e gli studenti, potranno beneficiare di assistenza e formazione sui temi dell’e-government, dell’accesso alle piattaforme e ai servizi digitali pubblici e privati.

A Camerino lo sportello sarà attivo presso la Scuola di Giurisprudenza al Campus universitario: il martedì ed il mercoledì dalle 8 alle ore 12.30 e dalle 13 alle 16.30 mentre a Matelica presso il Polo di Medicina Veterinaria in via Circonvallazione: il lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. In entrambi i centri sarà presente un ‘facilitatore digitale’, ovvero un abilitatore in grado di rendere i cittadini autonomi nell’impiego delle tecnologie; compito affidato alla dottoressa Ilaria Ruggeri.