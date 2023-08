"Bussola Digitale", uno sportello per aiutare i cittadini sui servizi digitali La Biblioteca Comunale di Macerata ha attivato la "Bussola Digitale", progetto finanziato dalla Regione per aiutare gratuitamente i cittadini nei servizi informatici e digitali. Facilitatore presente in mediateca tutti i mercoledì. Per info: 071.9740021.