"Busta paga pesante: accolti 400 ricorsi"

di Barbara Palombi

"Siamo pienamente soddisfatti per questa sentenza della corte di giustizia tributaria di Macerata che ha affermato il diritto al rimborso dell’Irpef attinente alla busta paga pesante – dichiara Rocco Gravina, responsabile Cisl di Macerata –. I ricorsi sono stati presentati nel 2021 e, a distanza di due anni, il 15 febbraiosono stati discussi i primi 4 che interessano 400 richiedenti. La Cisl Marche ha iniziato a raccogliere le istanze a maggio del 2020: sono state prima presentate all’agenzia delle entrate, con esito negativo e poi è stato avviato il ricorso nelle varie commissioni tributarie provinciali. Le commissioni sono state chiamate a esprimersi sulla legittimità della norma, che prevedeva la sospensione dell’Irpef 2017, da restituirsi inizialmente per intero a rate, poi con una riduzione del 60% sull’importo da pagare. Una norma valida soltanto per i cittadini che ne avevano fatto richiesta. "Abbiamo messo in campo la tutela legale grazie al sostegno dello studio Pierdominici di Macerata – prosegue Gravina – partendo dal presupposto che fosse una norma incostituzionale in quanto trattava soggetti uguali con modalità diverse". L’assistenza legale riguarda l’intero iter in corso che comprende anche eventuali appelli da parte dell’agenzia delle entrate che ha già fatto ricorso riguardo le sentenze delle corti tributarie di Ascoli e Ancona. "È una vertenza molto complessa che ha visto uniti numerosi attori sociali tra cui la Federazione pensionati che ha un ruolo importante e oggi siamo soddisfatti per questo primo e importante giudizio – spiega David Ballini, responsabile Cisl dell’area Tolentino-Camerino –, perché è un passo in avanti nel vedere riconosciuti i diritti di tutti cittadini. Non sappiamo con esattezza i tempi esatti con cui ora si potrà procedere, ma siamo pronti a gestire le fasi successive di questo lungo percorso e ad andare fino in fondo". "Abbiamo ottenuto una prima importante vittoria – commenta Anna Maria Foresi, segretario regionale della Fnp Cisl –, che dovrà avere una continuità nel tempo. Siamo orgogliosi di aver intrapreso una strada sicuramente complicata, ma che ci consente di essere vicini a un territorio ancora oggi profondamente ferito. Discuteremo circa 2.600 ricorsi, di cui ben 2.045 sono della provincia di Macerata. Il cratere sismico deve essere supportato dal sistema politico che deve ricostruire e riprogettare un territorio che può avere grandi risorse. La politica deve dare priorità a queste aree che stanno subendo enormi ritardi con gravi conseguenze economiche e sociali".