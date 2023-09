"Busta paga pesante, metà dei ricorsi accolti"

di Lucia Gentili

Circa metà dei ricorsi presentati per la questione "busta paga pesante" sono stati accolti. È quanto emerso lunedì, al ristorante Lk di Parolito (San Severino), alla riunione del direttivo territoriale della Cisl zona Tolentino-Camerino. Presenti Dino Ottaviani, segretario generale Fnp (Federazione nazionale pensionati) Cisl Marche, Silvano Giangiacomi e Maria Rosaria Lucarelli della segreteria regionale, il responsabile Ast (area sindacale territoriale) Tolentino-Camerino David Ballini e ala responsabile territoriale pensionati Rosaria Giacomozzi. Quest’ultima ha iniziato i lavori presentando le problematiche del territorio. Ottaviani ha sollevato la questione della tutela del potere d’acquisto delle pensioni e degli investimenti da fare nell’entroterra per frenare lo spopolamento. "È fondamentale recuperare quanto perso con l’inflazione e rivalutare le pensioni in vista della prossima Finanziaria – ha ribadito Ballini –. Va affrontato poi il problema delle aree interne, abitate per gran parte da una popolazione anziana". Non solo pensionati. Durante la riunione, che ha visto molti presenti e interventi, si è parlato anche di "busta paga pesante". Gradita la notizia che circa metà dei ricorsi presentati, in provincia di Macerata, è stata accolta. "Su circa 2.000 ricorsi presentati – prosegue Ballini – mille per ora sono stati accolti nelle cinque udienze che si sono già tenute. Rimaniamo in attesa che la commissione tributaria provinciale indica altre udienze per esaminare i restanti ricorsi". È stata espressa soddisfazione dai sindacati, come riconoscimento per l’intensa attività svolta e come atto di giustizia verso i cittadini. I ricorsi congiunti, promossi da Cisl Marche, riguardavano le pretese di rimborso dell’Irpef per la busta paga pesante da parte di chi fu escluso dall’applicazione di tale misura. La norma prevedeva all’inizio la mera sospensione dell’Irpef 2017, da restituirsi per intero, ma successivamente era stata modificata con una riduzione del 60% dell’importo da pagare. Uno sconto che, però, non aveva interessato quei residenti del cratere che avevano deciso di non aderire alla busta paga pesante, versando dunque nel 2017 l’intero importo Irpef. Una disparità di trattamento, per la quale sono stati ritenuti fondati i ricorsi.