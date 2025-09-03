Buste paga pesanti, 2mila ricorsi

Ripartono le udienze della Commissione tributaria di Macerata per i rimborsi della busta paga pesante. "Il 26 settembre è stata fissata l’udienza per discutere i ricorsi presentati dalla Cisl in forma collettiva – spiega Rocco Gravina, responsabile Cisl di Macerata-Civitanova -. In passato ne sono stati già discussi oltre mille e quasi tutti hanno ricevuto quanto dovuto, auspichiamo che i rimanenti (circa 2.000, ndr) siano pagati in tempi celeri". Gravina sottolinea che, ad oggi, tutte le sentenze sono state favorevoli, "nonostante l’Agenzia delle Entrate abbia presentato ricorso in Appello e in Cassazione".

"Con la sentenza favorevole, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare – prosegue –. I tanti ricorsi vinti hanno dato ragione alla strategia messa in campo dalla Cisl: quella di presentare i ricorsi in modo collettivo e scaglionato. Per questo chiediamo che si arrivi a una soluzione che vada nella direzione di rimborsare, quanto prima, i cittadini che hanno fatto ricorso solo esclusivamente perché vittime di una palese ingiustizia".

La vicenda ha origini nelle difficoltà affrontate dai residenti delle zone terremotate, i quali, a seguito del sisma, avevano la possibilità di sospendere il pagamento delle imposte attraverso la busta paga pesante. Tuttavia, molti optarono per non avvalersi di questa opzione, temendo di dover restituire integralmente le somme sospese in un secondo momento. Successivamente però, con il Decreto Sisma del 2019, la normativa fu modificata, prevedendo che chi aveva usufruito della sospensione avrebbe dovuto restituire solo il 40% delle imposte dovute, generando così una disparità di trattamento tra cittadini della stessa area. Questa situazione ha dato luogo a un contenzioso che si protrae da anni, e va ancora avanti. Solo la Cisl di Macerata conta circa 2.000 casi sospesi, ma anche altri sindacati stanno portando avanti la battaglia. Alcuni cittadini hanno ricevuto i soldi mentre altri stanno aspettando da sei anni. Ora la speranza è che dall’udienza del 26 settembre arrivino buone notizie. "Facciamo anche un appello alle istituzioni – conclude Gravina - a trovare insieme una soluzione, come auspicato dalla Cisl".

Lucia Gentili