Butta due chili di hashish dall’auto. Inseguito e arrestato un 22enne

Un’auto ferma vicino a una casa abbandonata, i carabinieri si avvicinano per un controllo ma il conducente scappa a tutta velocità. Inseguito dalla pattuglia, viene bloccato poco dopo, non prima di aver lanciato dal finestrino un involucro: conteneva oltre due chili di hashish e 75 grammi di cocaina. Così sabato pomeriggio a Corridonia è finito in manette Kewin Pieczykolano, 22enne residente a Rosora, in provincia di Ancona.

Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i carabinieri hanno notato un’auto in sosta nelle vicinanze di una casa colonica disabitata, si sono insospettiti e hanno deciso di fare un controllo. Ma appena si sono avvicinati, il conducente è partito a forte velocità. A quel punto è scattato l’inseguimento tra le campagne. Durante questi momenti concitati, i militari hanno visto il fuuggiasco lanciare dal finestrino un involucro di colore scuro. L’inseguimento, durato diversi minuti, si è concluso quando la vettura è stata intercettata e bloccata dai carabinieri. Dai documenti, i carabinieri hanno visto che il giovane alla guida, il 22enne di origine polacca, aveva precedenti per diversi reati e hanno eseguito un’ispezione più accurata. È emerso così che, nascosto all’interno dell’auto, c’era un panetto di hashish del peso di più di 100 grammi. Poco dopo è stata recuperata anche la busta lanciata dal finestrino, e lì c’erano ulteriori 21 panetti di hashish del peso complessivo di due chili, e due involucri con 75 grammi di cocaina. Inoltre, addosso al ragazzo i militari hanno trovato 1.100 euro in contanti, considerati il ricavato dell’attività di spaccio, e ancora due panetti di hashish per cento grammi.

A casa del ragazzo infine sono stati trovati e sequestrati due bilancini di precisione, oltre a diversi grammi di hashish e marijuana.

Il giovane polacco è stato pertanto arrestato e portato in carcere ad Ancona. Oggi alle 15 per lui, difeso dall’avvocato Giuseppe Lupi, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto in tribunale a Macerata. L’ingente quantitativo di stupefacente, verosimilmente destinato al mercato della provincia di Macerata, oltre che del luogo di provenienza del 22enne, è stato messo sotto sequestro.

Il nuovo arresto conferma l’incessante impegno del comando provinciale carabinieri di Macerata nella lotta allo spaccio di stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali minacce per la sicurezza e la salute pubblica.

Chiara Marinelli