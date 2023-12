Bypass sulla Statale, Morgoni:: "Nessun progetto, solo ipotesi"

"Ora è chiaro perché la destra non abbia presentato un candidato sindaco: perché è inutile che i cittadini vadano a votare visto che le decisioni sul nostro territorio non si prendono a Potenza Picena ma a Roma (vedi il ministro Sangiuliano per villa Bonaccorsi) o ad Ancona, come nel caso del bypass sulla strada Statale". Mario Morgoni, candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni del 2024, si esprime così dopo che la Regione ha annunciato la variante da 11 milioni di euro per il tratto della strada Statale, al centro di Porto Potenza.

"L’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli – aggiunge Morgoni –, dice che si tratta di ‘un’ opera strategica’, ma nessuno sa dove avrebbe inizio e dove avrebbe fine, e nemmeno si conosce il tracciato. Poi, la sindaca Noemi Tartabini racconta una colossale bugia quando afferma che lo spostamento della Statale è da tempo al centro del dibattito politico. Lo era negli anni ‘60, quando non c’era ancora l’autostrada. Su questo tema non c’è mai stata una discussione in Consiglio comunale o in un’assemblea pubblica". Inoltre, Morgoni ha grosse perplessità proprio sull’intervento in sé: "Si può realizzare un nuovo asse viario sotto l’autostrada, dove siamo già in pieno centro abitato? Quale impatto avrebbe sul territorio e sui cittadini una quarta arteria stradale? Ma sciogliere questi nodi spetta ai cittadini e non alla Regione – aggiunge Morgoni –. A meno che il vero sindaco di Potenza Picena non sia il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, anziché Noemi Tartabini. Comunque, a oggi non esiste un progetto ma un’ipotesi, uno stanziamento di 11 milioni di euro come primo stralcio, e l’individuazione del 2027 come scenario di riferimento. Ciò vuol dire che forse avremo il progetto del primo stralcio fra tre anni e che l’inizio ipotetico dei lavori non sarebbe prevedibile prima del 2030".