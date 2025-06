Cabras e il suo diario sul Medio Oriente

Pino Cabras, ex vicepresidente della commissione affari esteri alla Camera dei deputati, sarà protagonista per la prima volta nelle Marche, e più precisamente a Porto Recanati, per presentare il suo nuovo saggio che fotografa l’attuale situazione mediorientale. Questo l’appuntamento che ci sarà domani pomeriggio, a partire dalle 18, all’interno dei locali della pinacoteca comunale Moroni. Cabras (nella foto), affermato politico, scrittore e oggi responsabile esteri per il partito Democrazia sovrana e popolare, presenterà il suo libro dal titolo "Contro il sionismo reale - Diario dell’infamia genocidiaria del XXI secolo". L’incontro è promosso e organizzato dall’associazione Marche Terre Libere, con il patrocinio del Comune di Porto Recanati.

"Si tratta di un saggio potente e coraggioso – commenta Maurizio Castellani, tra i promotori dell’iniziativa – che getta luce sulla drammatica situazione in Medio Oriente, documentando con precisione le atrocità commesse nel XXI secolo, in nome di una miscela ideologica che ha travalicato i confini della legittima difesa e autodeterminazione per trasformarsi in un apparato bellicista e oppressivo".