Caccia a scooter fracassoni e bici modificate

Scooter fracassoni, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici modificati per raggiungere velocità più elevate, la polizia municipale di Civitanova si affida a ditte esterne per le ispezioni tecniche successive ai controlli stradali. Le ispezioni servono a verificare la regolarità dei veicoli una volta fermati, in particolare in relazione al superamento dei limiti di rumorosità previsti dal codice della strada, uno dei problemi più sentiti dai cittadini che protestano per le "smarmittate" a tutte le ore del giorno e della notte, e servono anche a testare la conformità delle modifiche strutturali oppure elettroniche apportate su scooter, bici e monopattini elettrici, ritocchi che poi incidono sulla velocità.

Per le biciclette a pedalata assistita e per i monopattini "durante i controlli su strada vengono accertati – scrive nella relazione che accompagna il provvedimento il comandante della polizia locale Cristian Lupidi – casi di alterazione dei dispositivi di controllo elettronico, con conseguente superamento dei limiti previsti per legge. Tali verifiche richiedono specifiche competenze tecniche e strumentazioni di cui il comando non dispone direttamente".

Poi ci sono le problematiche logistiche di custodia, quando il conducente del veicolo controllato è minorenne e non è possibile garantire la presenza diretta di un genitore; si presenta dunque la necessità di trasportare il veicolo in una officina autorizzata alla verifica tecnica. D’ora in avanti il servizio sarà garantito dalla ditta Officine 21 in via Einaudi (per cinquanta prestazioni fino al 31 dicembre 2025, al costo concordato di 3.050 euro) e dalla ditta Soccorso stradale Capozucca di Civitanova (per dieci traini fino al 31 dicembre 2025 per condurre il veicolo dal posto di controllo a quello di ispezione, al costo di 610 euro).

Le spese relative alle ispezioni tecniche dei veicoli e al loro rimorchio, nel caso in cui fosse necessario, saranno integralmente a carico del trasgressore e gli saranno addebitate a titolo di come spese di procedimento.

In questo modo la polizia locale punta a mettere in atto accertamenti più precisi sul fronte dei vari tipi di veicoli a due ruote, per evitare che alterazioni e modifiche aggirino le norme sulla loro circolazione. I controlli tutelano anche chi usa questi mezzi modificati, che spesso non hanno le caratteristiche per muoversi a velocità elevate in sicurezza.

Lorena Cellini