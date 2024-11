Caccia ai medici per l’emergenza . Basta col ricorso alle cooperative. L’Ast cerca i dottori mancanti

È sempre emergenza per il dipartimento di emergenza–urgenza dell’Ast che, per evitare difficoltà connesse all’erogazione delle prestazioni ha bandito un "avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento di incarichi di prestazione d’opera professionale, per l’esecuzione di progetti di miglioramento e potenziamento di aree e servizi clinico-assistenziali". Insomma, per cercare i medici che mancano.

Attualmente, tra quelli necessari ai pronto soccorso e quelli nei Punti di primo intervento degli ospedali di comunità per provvedere al completamento dei turni, i posti vuoti sono 12. È vero che è stato bandito l’ennesimo concorso, che sarà espletato entro il mese di gennaio 2025, ma questo "lascia presupporre un esito incerto e parziale rispetto alle reali necessità, atteso l’esiguo numero (13) di domande di partecipazione pervenute", sottolinea l’Ast.

Dunque, non si può stare con le mani in mano, anche perché "occorre trovare soluzioni che consentano di limitare per quanto possibile il più oneroso ricorso alle cooperative che forniscono assistenza medica", come del resto prevede un recente decreto del Ministero della Salute. Di qui l’avviso, che ha come obiettivo quello di avere a disposizione "elenchi di medici che possano collaborare al fine di assicurare il pieno svolgimento dei servizi e la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza", tenuto conto del fatto che ci sono vuoti anche in Anestesia e Rianimazione, Medicina Legale e Nefrologia. I progetti di miglioramento previsti per l’Area dell’emergenza-urgenza: integrazione staff medico nei pronto soccorso e servizi di guardia medica, riduzione dei tempi di attesa in sala d’aspetto; integrazione staff medico per le prestazioni a bassa intensità di cura nei Punti di Primo Intervento per la riduzione degli accessi ai pronto soccorso; integrazione staff medico di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Camerino-San Severino per assicurare lo svolgimento delle attività nella sede di San Severino. I progetti di miglioramento previsti per l’Area della Medicina Legale: integrazione staff medico di Medicina Legale per l’esecuzione delle attività necroscopiche.

I progetti di miglioramento previsti per l’Area delle Specialità Mediche: integrazione staff medico di Nefrologia per l’erogazione delle prestazioni di nefrodialisi. Per le prestazioni effettuate è previsto un impegno contenuto in un orario massimo di 38 ore settimanali, con il pagamento di un corrispettivo di 70 o 50 euro l’ora, in relazione al progetto di riferimento, comprensivi di tutti gli oneri previdenziali, fiscali e di ogni altro onere.