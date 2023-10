Caccia ai tesori arancioni a Camerino e a Valfornace

Oggi anche Valfornace, borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, partecipa alla caccia ai tesori arancioni. E in più organizza la 28ª Sagra della castagna. I quesiti della caccia al tesoro, con sei tappe (in mattinata), porteranno a visitare alcuni luoghi del paese e a scoprire piccole curiosità: dai segreti dell’apicoltura a quelli dei famosi ingredienti usati per la produzione del mistrà e dei distillati di casa Varnelli, fino ai lavori artigianali al telaio della Pieve e ai presepi di Stefano Pintucci. Dalle 10, saranno organizzate anche passeggiate nei castagneti del territorio con servizio di navetta gratuito da parte della Contram. Dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, organizzata dalla Pro Pieve e dal Comune agli impianti sportivi con apertura degli stand gastronomici dalle 12, spazio alla Sagra della castagna.

La particolarità della caccia ai tesori arancioni di Camerino invece sarà la partecipazione dei figuranti della Corsa alla Spada e Palio. Si parte dalla Pro Camerino - Ufficio Iat e gran finale con il Gruppo Tamburini Emma Magini. L’appuntamento è aperto a tutti e adatto a ogni età: ogni squadra, che completerà il percorso riceverà un dono rappresentativo del territorio.