Caccia ai vandali, immagini al setaccio

Gli episodi di vandalismo, di cui è stata teatro negli ultimi giorni la città, sono all’attenzione dell’amministrazione comunale che si è subito raccordata con le forze dell’ordine. "Mi dispiace molto per l’accaduto – dichiara il sindaco Emanuele Pepa –. Ci siamo mossi immediatamente con le forze dell’ordine che stanno conducendo indagini per individuare i soggetti protagonisti di questi atti deprecabili anche con l’ausilio delle telecamere".

Come si ricorderà alcuni ragazzi si sono resi protagonisti di comportamento irresponsabili e deprecabili oltre che pericolosi, tra cui il lancio di sassi verso le auto in transito. L’episodio ha sollevato l’attenzione sulla tematica più ampia della sicurezza urbana, portando l’amministrazione a intensificare le misure di controllo e prevenzione. Uno dei punti centrali dell’azione comunale riguarda il potenziamento della videosorveglianza. "Le telecamere sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare comportamenti scorretti", ha spiegato il sindaco e per questo motivo il Comune "ha avviato una collaborazione con una ditta specializzata per la manutenzione e il ripristino delle telecamere già esistenti, oltre a valutare un’implementazione del sistema di monitoraggio in tutta la città".

Pepa spiega anche che "parallelamente, si sta affrontando il problema della carenza di organico nella Polizia Municipale. A breve, verrà assunto un nuovo agente per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Inoltre, nelle strade a scorrimento più veloce sarà impiegato un telelaser, strumento utile per migliorare la sicurezza stradale e scoraggiare comportamenti pericolosi tra chi è alla guida".

L’amministrazione affronta la questione sicurezza con un approccio integrato: da un lato, il rafforzamento della sorveglianza e delle risorse operative; dall’altro, un’intensa attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolta alla comunità. In questa direzione s’inserisce l’impegno dell’amministrazione comunale nel dialogo con i giovani. Recentemente, ad esempio l’assessore Emanuela Pergolesi ha organizzato al Palazzetto un evento con gli studenti delle scuole superiori e diversi educatori, con la collaborazione anche dei Frati Cappuccini, che ha riscosso grande partecipazione e successo. Inoltre, sono stati avviati anche incontri nelle scuole, nelle parrocchie e nei quartieri, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del rispetto delle regole e del vivere civile.