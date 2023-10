Caccia al tesoro da paura negli spazi del Museo civico di Villa Colloredo Mels In occasione di Halloween, il Museo Civico di Villa Colloredo Mels ospita una caccia al tesoro per bambini tra i 5 e i 10 anni. Giochi, indizi e indovinelli accompagneranno i bambini in un percorso tra le sale della villa.