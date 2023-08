Caccia al tesoro in bici con partenza dal balneare Panetti: oggi le iscrizioni

Domani, alle 16, con partenza dal balneare Panetti, si svolgerà "La caccia nel Porto", e cioè una caccia al tesoro con premi finale, organizzata a Porto Recanati dai quartieri. I partecipanti, che saranno divisi a squadre per ogni rione, dovranno essere maggiorenni e muniti di bicicletta, in quanto il gioco si svolgerà in tutto il territorio del paese. Le iscrizioni saranno possibili, per tutta la giornata di oggi, all’ufficio Iat a largo Porto Giulio.