Caccia al tesoro in centro storico

Buona la prima per la caccia al tesoro "Geocaching Tolentino", nel centro storico di Tolentino domenica. Nove squadre partecipanti, di cui quattro hanno trovato le venti cache nei tempi previsti dal regolamento. Ammesse alla finale otto squadre. Al termine, il ribaltone: la settima classificata ha scoperto prima degli altri il difficile nascondiglio, l’ambito tesoro che ha consentito la vittoria. A tutti i capigruppo è stata donato il libro di Giorgio Semmoloni "Tolentino. Guida all’arte e alla storia". Menzione speciale per la squadra "I pirati" composta da Michele Albani, Erika Lambiase, Melissa Belloni, Saverio Ceselli, Elena Seri che ha completato il gioco in meno di quattro ore. Ha vinto il team "Masterchef" con David Vincenzetti, Matilde Vincenzetti, Alessandra Giuli, Massimo Santecchia, Daniela Luzi. Squadre pure da Corridonia e Matelica; è stata ringraziata la squadra Ro. S. Marino con i giocatori da Ravenna, Bologna e San Marino, tutti esperti con all’attivo oltre 2.100 cache trovate nel tempo.