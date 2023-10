Caccia al tesoro in centro storico

Sarà molto più di una semplice caccia a tesoro quella che vedrà il territorio morrovallese protagonista domani. La città, infatti, aderisce alla "Caccia ai tesori arancioni", l’iniziativa promossa dal Touring Club Italiano per far scoprire le meraviglie dei borghi insigniti della Bandiera Arancione, e proprio Morrovalle risulta uno dei 17 Comuni marchigiani e dei 100 a livello nazionale a partecipare alla manifestazione. Non si tratta di una competizione vera e propria, ma di un percorso in sei step che mira alla riscoperta e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio italiano, da tutelare e promuovere. Le fasce orarie disponibili sono: 9.30-11 e 15-16:30. Il centro storico sarà animato da artisti di strada e intrattenimenti per bambini e ragazzi e sarà inoltre possibile visitare il Museo civico, il Museo del Presepe e diverse mostre fotografiche allestite per l’occasione in diversi angoli della città.