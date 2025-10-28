Caccia alla banda nel buio. Fermati due rapinatori, un terzo finisce all’ospedale

Subito dopo le esplosioni e il conflitto a fuoco, è partita la caccia all’uomo per cercare di acciuffare i componenti del commando di banditi – secondo le prime ricostruzioni sarebbero almeno otto – che ieri hanno assaltato due furgoni portavalori sull’autostrada A14, nel territorio di Porto Recanati. I carabinieri della Compagnia di Civitanova – allertati dalla Questura di Macerata, che aveva subito attivato il piano antirapina coinvolgendo tutte le forze di polizia – hanno acciuffato nel tardo pomeriggio tre componenti della banda, all’altezza del vivaio Green Garden a Porto Potenza. Proprio nella cittadina rivierasca un’auto era andata a fuoco un’ora dopo la tentata rapina. E gli inquirenti devono ora stabilire se si tratta di un veicolo usato dalla banda e se le fiamme sono servite a eliminare eventuali tracce.

E c’è dell’altro: a ridosso di un accesso pedonale all’autostrada A14, nella zona del quartiere Spinnaker di Porto Potenza, è stato rintracciato un furgone sequestrato e ispezionato dai carabinieri. Non solo: nella loro disperata fuga, i banditi avevano rubato un furgone nel vivaio Green Garden, dopo aver aggredito uno degli addetti. Ed è qui, nella zona litoranea tra il vivaio e il Lido Sun Beach, che i carabinieri sono riusciti a bloccare i tre dei malviventi. Uno di loro, il 56enne Savino Constatino, originario di Cerignola (in provincia di Foggia), è stato trovato ferito a una gamba a causa di un colpo da arma di fuoco, che lo aveva raggiunto durante la sparatoria in autostrada contro le guardie giurate. Per questo è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso. Ma viste le sue condizioni di salute, il 56enne è stato poi trasferito all’ospedale di Ancona, dove rimarrà ricoverato e piantonato dalle forze dell’ordine. Nelle prossime ore il 56enne verrà messo sotto torchio dagli investigatori. Mentre gli altri due banditi, anche loro pugliesi, sono stati portati in serata nella caserma di Porto Potenza e sono stati subito interrogati dagli inquirenti, che sono intenzionati a chiudere il cerchio per risalire all’identità degli altri membri della banda. Sull’assalto indaga la polizia, intervenuta in autostrada con la stradale, la squadra mobile, il commissariato di Civitanova e la polizia scientifica.