"Caccia all’affare" arriva al centro fiere

Spazio a "Caccia all’affare", sabato e domenica al centro fiere di Villa Potenza: il mercatino al coperto – punto di riferimento per gli amanti di vintage, antiquariato, collezionismo, rigatteria e second hand – si animerà di oltre duecento espositori distribuiti su un’area di 5000 metri quadrati, per riscoprire oggetti rari e preziosi e alimentare la sostenibilità attraverso il riuso.

L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla società Brandozzi, ha ingresso gratuito e si svolgerà dalle 9 alle 19 di entrambe le giornate. A inaugurare la fiera, sabato alle 12, l’assessore alle Attività produttive Laura Laviano (foto). Al centro dell’iniziativa c’è il vintage come stile di vita, occasione di connessione col passato per donare nuova vita a oggetti che raccontano storie uniche. Un riutilizzo che non è solo estetica, ma un vero e proprio impegno sostenibile, allo scopo di ridurre i rifiuti. "Caccia all’affare" abbraccia questa filosofia, presentando una vasta gamma di articoli che soddisferanno le esigenze di collezionisti, appassionati e chiunque ami scoprire tesori nascosti. Il mercatino, inoltre, offre una selezione di pezzi di antiquariato quali mobili d’epoca, opere d’arte e oggetti da collezione. L’appuntamento si ripeterà il 27 e 28 dicembre.

In attesa di trovare un gestore e di riverderlo a pieno servizio, con l’appuntamento di questo fine settimana torna quindi a prendere vita il cetro fiere di Villa Potenza, interessato negli ultimi anni da un grosso intervento di restyling.