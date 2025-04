Caccia alle uova a Vestignano

Una domenica tra storia, cultura e divertimento a Caldarola. Domani, dalle 15, si va alla scoperta di Vestignano, con visita del borgo e caccia alle uova nei suoi vicoli. Il pomeriggio è organizzato dal Rotaract di Tolentino e Senigallia in favore del Club per l’Unesco di Tolentino e Terre Maceratesi odv. L’obiettivo è la raccolta fondi per il progetto "Sotto/Sopra" di cui il club è titolare per la valorizzazione del Sentiero del De Magistris, che collega Caldarola alla chiesa dei Santi Giorgio e Martino di Vestignano. Il programma prevede la disponibilità di una navetta che dalle 15 mette in collegamento Caldarola con la frazione; il ritrovo è sul piazzale davanti alla sala Tonelli. La scoperta del borgo sarà guidata dal sindaco Giuseppe Fabbroni, da Keith Gibson, socio Rotary e residente di Vestignano, e Paola Calafati Claudi, segretario del Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi Odv. Dopo la caccia alle uova, picnic all’aperto.