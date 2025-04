Caccia alle uova in piazza Kronberg

Ci sarà venerdì alle 16 la terza edizione di "Caccia alle uova di Pasqua", in piazza Kronberg a Porto Recanati, organizzata dai comitati di quartiere Castennou e Scossicci-Del Sole. "Sarà un pomeriggio di divertimento, sorprese e tanta allegria – spiegano gli organizzatori –. Sono invitati a partecipare i bambini. Saranno loro a cercare le uova e a competere per vincere i premi. I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore, e servirà un cestino per raccogliere le uova. Il gioco inizierà alle 16, ma chiediamo di arrivare almeno cinque minuti prima per partire insieme senza far aspettare nessuno".