Caccia alle uova nel quartiere Castennou: un pomeriggio speciale

Appuntamento per i più piccoli e anche tanto divertimento oggi, a Porto Recanati, per la caccia alle uova pasquali. E’ l’iniziativa organizzata dal comitato di quartiere Castennou, insieme al comitato di quartiere Scossicci-Del Sole, con il patrocinio del Comune di Porto Recanati, in occasione della festività di Pasqua. Il ritrovo sarà questo pomeriggio, nella zona centro-nord del paese, in piazza della Vecchia Pescheria. "Invitiamo tutti i bambini a cercare tutte le uova che il Coniglietto di Pasqua si è divertito a nascondere nei nostri due parchi di quartiere – spiega il comitato di quartiere Castennou con un post sulla propria pagina Facebook –. Vi aspettiamo alle 16 al parchetto della Vecchia Pescheria con il vostro cestino per iniziare a raccogliere le uova". Per partecipare all’iniziativa, tutti i bambini dovranno essere accompagnati dai propri genitori. In tutto ciò, il comitato di quartiere Castennou ci tiene a ringraziare, sempre sui social, "il supermercato Sì con te di via 29 marzo 1935 per la gentilissima sponsorizzazione".