Caccia alle uova pasquali Pomeriggio divertente per settanta bambini

Quasi 70 bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, si sono messi a caccia delle uova pasquali tra la piazza della Vecchia Pescheria e il parco dell’Amicizia, a Porto Recanati. Insomma, un buonissimo successo per l’iniziativa svolta venerdì pomeriggio in città, e che vedeva l’organizzazione dal comitato di quartiere Castennou, insieme al comitato di quartiere Scossicci-Del Sole, con il patrocinio del Comune di Porto Recanati, in occasione appunto della festività di Pasqua. Alle 16, puntuali, è cominciata la ricerca con tutti i bambini muniti di cestino per trovare le uova che il Coniglietto di Pasqua si era divertito a nascondere nei due parchi di quartiere. A guidare i ragazzi, c’erano Cristiana Mataloni (presidente del comitato di quartiere Castennou) e Barbara Luconi (presidente del comitato di quartiere Scossicci-Del Sole). I piccoli hanno così cominciato la loro caccia, partendo da piazza della Vecchia Pescheria per poi passare sul lungomare e arrivare al parco dell’Amicizia. E poi tanti premi, per la felicità dei più piccoli.