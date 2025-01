Caccia ai medici: concorsi per coprire i posti vuoti

Macerata, 27 gennaio 2025 – È sempre caccia al medico. L’Ast pubblica a ripetizione bandi di concorso e avvisi di selezione per coprire i vuoti in organico, non pochi, difficili da riempire: i camici bianchi mancano, e quelli che ci sono tendono a concentrarsi in alcune specializzazioni, lasciando vuoti tanti posti in altre.

Mentre stanno per scadere i termini (30 gennaio) per la presentazione delle domande inerenti a bandi di concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente medico di malattie infettive, un posto di neuropsichiatra infantile, un posto di gastroenterologo, un posto di geriatra e uno di anestesista rianimatore, l’Ast ne ha pubblicati altri con scadenza dei termini il prossimo 23 febbraio.

In testa quello per assumere tre dirigenti di medicina interna, con sede di prima assegnazione i pronto soccorso degli ospedali di Macerata e Civitanova, con prevalente impiego nelle aree di degenza di medicina d’urgenza, con diritto di opzione alla mobilità interna su qualsiasi posto delle quattro unità operative di medicina interna dell’Ast che si dovesse rendere vacante nel tempo.

Altro bando riguarda invece l’assunzione di quattro psichiatri, molto attesi, per poter colmare – se non del tutto, almeno in parte – i vuoti esistenti. Un altro bando riguarda invece due posti di dirigente medico di farmacia e tossicologia clinica. Pubblicato anche un avviso per la formulazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, a tempo determinato, di un dirigente medico di radioterapia.

Considerato quest’ultimo, i posti messi a concorso sono quindici, ma nel corso del 2025 saranno tanti di più, considerato il fatto che non pochi sono i medici in uscita, verso il pensionamento. Ora resta da vedere quanti saranno i candidati e, poi, quanti di questi effettivamente parteciperanno al concorso.

Intanto restano ancora seri problemi sul fronte dei medici di base, in particolare in alcuni Comuni delle aree interne, dove la disponibilità nella settimana è ridotta a qualche giorno, e anche su quello della continuità assistenziale, vale a dire le guardie mediche. Oltre a interventi di tamponamento temporaneo, l’Ast starebbe valutando soluzioni di carattere più strutturale e permanente, pur con la difficoltà, diffusa in tanta parte del territorio nazionale, di trovare i medici necessari. Secondo le ultime rilevazioni la cosiddetta gobba pensionistica dovrebbe toccare il massimo proprio quest’anno; poi, già dal 2026 le cose dovrebbero andare gradualmente meglio. Nessuno, però, è pronto a scommetterci.