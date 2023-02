Caccia, respinto dal Tar il ricorso degli animalisti

Il Tar Marche ha respinto i ricorsi contro il calendario venatorio 2022-2023. Lo rende noto la Regione. A rivolgersi al Tar erano state Wwf, Lipu, Lac, Lav e Federazione italiana della caccia. "Alla luce delle indicazioni della sentenza – spiega l’assessore Andrea Maria Antonini – presenteremo nei prossimi giorni la proposta di calendario venatorio 2023-2024 per arrivare all’approvazione entro aprile e non in ritardo. Si conferma inoltre l’impegno dell’amministrazione regionale nel monitorare la situazione e, nel contempo, raccogliere dati sulla fauna selvatica. Il tutto con l’auspicio di avvalersi sempre della piena collaborazione del mondo venatorio". La sentenza rappresenta non solo uno strumento per valutare le scelte dell’ente, ma anche per fornire indirizzi per il prossimo calendario venatorio. Il Tar stabilisce una serie di principi: le date di preapertura e apertura generale della caccia erano corrette; l’app per il monitoraggio del prelievo delle specie in deroga è funzionale per la verifica degli abbattimenti in tempo reale. L’unico aspetto del ricorso accolto è relativo alle giornate aggiuntive di caccia da appostamento a ottobre e novembre, per la censura mossa dall’Ispra sull’indisponibilità di dati per valutare l’impatto di tale prelievo. La criticità è stata già affrontata dagli uffici con l’elaborazione dai tesserini venatori dei dati richiesti.