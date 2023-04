Cade al cimitero, ferita un’anziana

Apprensione ieri mattina al civico cimitero dove una anziana donna è caduta accidentalmente a terra riportando diverse escoriazioni al corpo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Polizia municipale di Recanati. La donna ha ricevuto sul posto le prime cure da parte dei sanitari che le hanno consigliato, per ulteriori accertamenti, il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, per escludere eventuali lesioni importanti. La donna, però, si è rifiutata di salire a bordo per raggiungere il nosocomio civitanovese accettando, alla fine, di farsi trasportare al vicino Punto di primo intervento dell’ospedale di Comunità di Recanati.