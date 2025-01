Cade dalla bicicletta e muore davanti all’amico

Camerino (Macerata), 15 gennaio 2025 – Tragedia sulle strade di Camerino, in provincia di Macerata. Un uomo ha perso la vita mentre stava pedalando in bicicletta insieme ad un amico.

Il 72enne di San Ginesio stava facendo un giro lungo la salita di Fiungo, in località Camerino, quando ad un tratto gli è scivolato il manubrio della bicicletta, è caduto a terra sbattendo il viso ed è morto sul colpo.

Lungo la pendenza, l’uomo ha perso il controllo della bicicletta per un banale scarto del manubrio che gli è costata la vita nonostante indossasse il casco. L'impatto col terreno è stato violento e lui non ha avuto la prontezza di mettere le mani avanti per difendersi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo insieme ai carabinieri. La salma è stata già restituita ai familiari.