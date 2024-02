Cade dal cavalcavia per dieci metri mentre tenta di attraversare la strada

Camerino (Macerata), 11 febbraio 2024 - Parcheggia l'auto con il motore acceso vicino ad un cavalcavia, nei pressi di un distributore in un'area di servizio ubicata nel senso opposto di marcia, e poi precipita da dieci metri d'altezza nel tentativo di attraversare entrambe le corsie. È accaduto all'alba di ieri sulla Ss77 in località Valdiea di Camerino (Macerata).

Ferito nell'incidente un 60enne di Osimo che è stato soccorso nell'immediatezza del fatto da poliziotti del distaccamento della Polizia stradale di Camerino che con il loro intervento hanno contribuito a salvargli la vita.

Gli agenti stavano rientrando dal turno di notte, hanno visto l'auto ferma con il motore acceso e hanno capito che era successo qualcosa di grave.

I poliziotti non hanno esitato a calarsi nel dirupo sottostante, sorreggendosi a vicenda per non precipitare a loro volta. Lì sotto hanno trovato l'uomo che era caduto: senza interrompere il continuo dialogo con il 60enne, che alternava attimi di lucidità a perdita di coscienza, gli agenti hanno allertato il 118, guidando il personale medico nell'impervio luogo per raggiungere celermente l'infortunato.

Stante la gravità delle lesioni riportate, è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza che è poi giunta sul posto e ha trasportato il ferito all'ospedale regionale di Ancona. Il 60enne è stato sottoposto a complesse procedure sanitarie che, attuate grazie alla tempestività del soccorso da parte dei poliziotti, gli hanno salvato la vita.