Cade col parapendio a Sarnano: portato in ospedale a Torrette

Cade col parapendio in fase di atterraggio, e sul posto arriva l’eliambulanza. È successo ieri, nel primo pomeriggio, a Gabella Nuova, nel territorio di Sarnano. Uno straniero (che si stava esercitando con una scuola di fuori) avrebbe avuto problemi a pochi metri, tre-quattro, da terra. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una manovra errata; quest’ultima avrebbe causato il cosiddetto "stallo", che si verifica quando si tirano troppo i freni e la vela collassa, si chiude e non vola più se non si è in quota. Sono scattati immediatamente i soccorsi. L’uomo, seppur dolorante, sarebbe rimasto sempre cosciente. Sul posto, gli operatoridel 118, Icaro e i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente. È stata allertata l’eliambulanza per il ferito, per essere sottoposto ai dovuti accertamenti all’ospedale regionale Torrette di Ancona per eventuali fratture o lesioni, considerando l’altezza della caduta.