Cade con lo snow: interviene Icaro

Paura, ieri mattina, sulle piste di Frontignano (Ussita) per una 26enne caduta con lo snowboard. È successo poco dopo le 10; secondo le ricostruzioni, la ragazza stava facendo lezione quando è caduta battendo la testa. Gli operatori sanitari del 118, vista la dinamica dell’incidente, hanno deciso di allertare l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Dopo la caduta, in un primo momento, la 26enne ha perso conoscenza, ma già prima che la caricassero sull’elicottero si era ripresa. È stata portata a Torrette per i dovuti accertamenti. Avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto anche il soccorso alpino. Pochi giorni fa a Frontignano c’era stato un altro incidente sulle piste; un 31enne del posto alla guida di un quad, per cause in corso di accertamento, si era ribaltato. Ma in quel caso Icaro non era potuto arrivare a causa della nebbia.