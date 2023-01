Cade da tre metri mentre lavora Treiese di 48 anni portato a Torrette

Dopo una caduta da quasi tre mesi di altezza in un cantiere a San Severino, è ricoverato a Torrette un 48enne di Treia. Ieri mattina intorno alle 10.30 l’uomo, socio lavoratore di una impresa edile, era impegnato con cinque dipendenti su una costruzione del centro storico. L’impresa stava armando il solaio del primo piano, quando il 48enne ha messo i piedi su un pannello non ancorato, a causa dell’umidità che aveva reso scivoloso il ripiano ha perso l’equilibrio, ed è caduto di sotto terra trascinando giù con sé anche il pannello: un volo di 2,8 metri. Subito soccorso dai colleghi e poi dal personale del 118, il treiese è stato portato prima all’ospedale di San Severino in ambulanza, e poi da lì, dopo aver valutato meglio le sue condizioni, i sanitari hanno deciso di trasferirlo d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, dove si trova tuttora. Il lavoratore infatti aveva riportato diversi traumi a causa della caduta, in particolare una brutta frattura alla clavicola. Le sue condizioni sono abbastanza serie, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Nel cantiere sono stati chiamati subito gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria territoriale, che hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti e la documentazione del cantiere, oltre a fare subito un primo sopralluogo nella zona dove era avvenuta la caduta, per le future valutazioni in merito alla dinamica e alle eventuali responsabilità.